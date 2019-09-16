HABER

Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 23:00 | Son Güncelleme

Otomobiline ateş açtığını iddia ettiği genci öldürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi, otomobiline pompalı tüfekle ateş açtığını öne sürdüğü genci tabancayla ateş ederek öldürdü.

İddiaya göre, Ada Mahallesi'nde seyir halindeyken M.P'nin (29) bulunduğu otomobile aralarında husumet bulunan Furkan Tahsin İslamoğlu (22) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olayda M.P. yara almazken, saçmalar nedeniyle otomobilinde hasar oluştu.

Akşam ise İslamoğlu ile Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan M.P. ruhsatsız tabancayla İslamoğlu'na ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan İslamoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
Memur-Sen’den toplu sözleşme açıklamasıMemur-Sen’den toplu sözleşme açıklaması
8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kütahya otomobil Tavşanlı tüfek

En Çok Okunan Haberler

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto

8 öğretmen değişti! Velilerden ilginç protesto

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı

Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri!

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş tutuklandı

Diyarbakır'daki terör saldırısının ardından son dakika gelişmesi

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

Diyarbakır'da eylemin 14'üncü günü! HDP binası önünde battaniye gerginliği

HDP binası önünde battaniye gerginliği

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.