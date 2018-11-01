HABER

Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

BURSA'da, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin otomobiline iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

BURSA, (DHA)- BURSA'da, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin otomobiline iple bağladığı köpeği dakikalarca aracının yanından sürüklemesi başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Olay, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, yönetimindeki 16 AY 584 plakalı otomobile iple bağlanan köpeği dakikalarca sürükledi. Trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde köpeğin bağlı olduğu otomobil düşük hızda giderken, yanına bir başka otomobil yaklaştı. Otomobillerdeki kişilerin kısa süreli konuşmasının ardından 16 AY 584 plakalı otomobilin sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Bu görüntüler ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. E posta ile ihbarı alan polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERAleyna'dan takibe takip!Aleyna'dan takibe takip!
Otomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürüklediOtomobiline bağladığı köpeği dakikalarca sürükledi
Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldüYolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

Murat Başoğlu ağlayarak anlattı! 'Eşim beni iki kez dövdürttü'

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.