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Otomobiline çarpan motosiklet sürücüsünü darp edip kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 22:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü darp edip kaçtı.Alınan bilgilere göre, Altay Caddesi’nde AVM kavşağında bir otomobil dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Ömer P.’nin kullandığı 45 ZC 2283 plakalı motosiklet araca çarptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü darp edip kaçtı.
Alınan bilgilere göre, Altay Caddesi’nde AVM kavşağında bir otomobil dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Ömer P.’nin kullandığı 45 ZC 2283 plakalı motosiklet araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kaza sonrası araçtan inen otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne durumunu sormak yerine darp etmeye başladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, vatandaşların tepki göstermesi üzerine sürücü otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Darp sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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