Otomobiline çarpıp, kaçanı bulmak için yardım istedi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil sürücüsü, park halindeki başka bir otomobile çarpıp, kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi, mağdur olan otomobil sahibi, aracına çarpan kişinin bulunması için sosyal medyadan yardım istedi.

Karaman Mahallesi, 1482 Sokak'ta yaşayan Ümit Kavas'ın evinin önüne park ettiği 20 GG 776 plakalı otomobile, saat 07.30 sıralarında başka bir otomobilin sürücüsü çarptıktan sonra kaçtı. Kavas'ın otomobilinde hasar meydana geldi. Sabah otomobilindeki hasarı fark eden Kavas, polise şikayetçi oldu. Kaza anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis, görüntülerde plakası belli olmayan otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Mağdur olan Ümit Kavas, sosyal medyada kaza anı görüntüsünü, 'Karaman Mahallesi'nde saat 07.30'da otomobilime, çarpıp kaçtılar. Çarpan araç gri renkli, kamera görüntülerinde plakası belli olmuyor. Elimde seri numaraları olan 2 plastik parçası var. Görüntülerde çarpan aracın Namık Kemal İlköğretim Okulu yönüne doğru gittiği görülüyor. Otomobilime çarpan aracı gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına yardımcı olmalarını rica ediyorum' notuyla paylaştı.

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