HABER

Otomobiline çarpıp, kaçanı bulmak için yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil sürücüsü, park halindeki başka bir otomobile çarpıp, kaçtı.

Otomobiline çarpıp, kaçanı bulmak için yardım istedi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil sürücüsü, park halindeki başka bir otomobile çarpıp, kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi, mağdur olan otomobil sahibi, aracına çarpan kişinin bulunması için sosyal medyadan yardım istedi.
Karaman Mahallesi, 1482 Sokak'ta yaşayan Ümit Kavas'ın evinin önüne park ettiği 20 GG 776 plakalı otomobile, saat 07.30 sıralarında başka bir otomobilin sürücüsü çarptıktan sonra kaçtı. Kavas'ın otomobilinde hasar meydana geldi. Sabah otomobilindeki hasarı fark eden Kavas, polise şikayetçi oldu. Kaza anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis, görüntülerde plakası belli olmayan otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ
Mağdur olan Ümit Kavas, sosyal medyada kaza anı görüntüsünü, 'Karaman Mahallesi'nde saat 07.30'da otomobilime, çarpıp kaçtılar. Çarpan araç gri renkli, kamera görüntülerinde plakası belli olmuyor. Elimde seri numaraları olan 2 plastik parçası var. Görüntülerde çarpan aracın Namık Kemal İlköğretim Okulu yönüne doğru gittiği görülüyor. Otomobilime çarpan aracı gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına yardımcı olmalarını rica ediyorum' notuyla paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Otomobiline çarpıp, kaçanı bulmak için yardım istediOtomobiline çarpıp, kaçanı bulmak için yardım istedi

PARTNERCennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...
Palu ailesinin fertleri, adliyeye sevk edildiPalu ailesinin fertleri, adliyeye sevk edildi
11 yaşındaki çocuk, kuş avlarken, kazara kendini vurdu11 yaşındaki çocuk, kuş avlarken, kazara kendini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.