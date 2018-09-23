Otomobiline küfürlü yazı yazan kızı fidan bağışıyla affetti

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre Cumhuriyet Başsavcısı Güray Selçuk Yıldız, otomobilinin arka camına, erkek arkadaşına kızıp küfürlü yazı yazan 17 yaşındaki kızı yakaladı. Yıldız, şikayet ettiği kızı TEMA'ya 3 fidan bağışlaması koşuluyla affetti.
Demre Başsavcısı Güray Selçuk Yıldız'ın 4 Temmuz'da evinin önünde duran otomobilinin arka camına toz birikintisi üzerine kimliği belirsiz kişi tarafından küfürlü yazı yazıldı. Durumu fark eden Başsavcı Yıldız, yazan kişiyi bulmak için araştırmaya başladı. Başsavcı Güray Selçuk Yıldız, olayı görenlerin de tarifleri üzerine yazıyı yazanın H.Ç. adlı kız olduğunu belirledi.
Başsavcı Yıldız aynı gün H.Ç.'yi yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte Demre Otogarı'nda yakaladıktan sonra Demre Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etti. Cumhuriyet savcısının uzlaşma önerisini kabul eden Başsavcı Yıldız, genç kızı TEMA'ya üç fidan bağışı yapması koşuluyla affedeceğini söyledi. Teklifi kabul eden H.Ç. de TEMA'ya üç fidan bağışı yaptı. Fidanların TEMA tarafından H.Ç. adına Gaziantep Sofalıcı Hatıra Ormanı'na dikileceği belirtildi.
Başsavcı Güray Selçuk Yıldız, "Kızımız erkek arkadaşıyla tartışmış, otomobilimin arka camına yazı yazmış. Benimle hiç ilgisi yoktu. Ama bir genç kızın yapmaması gereken bir hataydı. Yaşamında bir ders olması için şikayette bulundum. Uzlaşmada da örnek bir ceza almasını istedim. Bu da TEMA'ya üç fidan bağışı oldu. Gençlere örnek olsun bu ceza" dedi.
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç tarafından cezanın yerine getirildiğini belirten mektup, Demre Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.
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