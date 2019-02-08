Otomobiline öyle bir şey yaptı ki gören dönüp tekrar bakıyor

Tokat’ta modifiye tutkunu genç tarafından kadife ile kaplatılan lüks otomobil görenleri şaşkına çeviriyor.

Avrupa ülkelerinde lüks araçlarını kadifeyle kaplatan modifiye tutkunlarına Türkiye’de yenileri ekleniyor. Tokat sanayi sitesinde lüks otomobilini kadife ile kaplatan Can Şahinoğlu, gördüğü ilgiden memnun. Kadife kaplı otomobilinin daha rahat temizlendiğini belirten Şahinoğlu, "Kadife otomobilin boyasını koruyor, daha rahat yıkanıp temizleniyor. Dolu veya taş atığı gibi şeylerden aracın kaportasını koruyor. Yıkaması da çok basit su tuttuğunuzda toz, toprak akıp gidiyor” dedi.

Gören dönüp bir daha bakıyor

Modifye tutkunu Sinan Özdilek ise internette gördükleri kadife kaplamayı araçlarına başarı ile uyguladıklarını söyledi. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi lüks araçlarını kadife ile kapladıklarını dile getiren Akıntaş, “Kadife kaplı otomobile ilgi yüksek. Fotoğraf çekinmeye gelenler oluyor. Gelen geçen merak edip bakıyor. Bizler de iyi ki yapmışız diyoruz" diye konuştu.

Tokat’ta yaklaşık 5 yıldır araç kaplama işi yapan Ahmet Akıntaş, kadife kaplama yaptıkları otomobilin dikkatleri çektiğini kaydetti. Kadife kaplamanın otomobilin kaportasını koruduğunu ifade eden Akıntaş, söküldüğünde de araç üzerinde iz bırakmadığını da sözlerine ekledi.