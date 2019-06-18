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Otomobilini evinin önüne park eden komşusunu bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 12:24 | Son Güncelleme

BURSA'da Alpaslan Ö.

Serkan AKKUŞ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da Alpaslan Ö. (27), daha önceden park meselesi yüzünden kavgalı olduğu Atakan Aslan'ı (30) otomobilini evinin önüne park ettiği iddiasıyla bacağı ile karın boşluğundan bıçaklayarak, yaraladı. Olay, dün akşam Osmangazi ilçesi Kemalbengü Caddesi'nde meydana geldi. Karşılıklı evlerde oturan 2 aile, daha önce park meselesi yüzünden kavga etti. Dün akşam da işten eve gelen Alpaslan Ö., evinin önünde komşusu Atakan Aslan'ın otomobilini gördü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Alpaslan Ö., ekmek bıçağı alıp, Atakan Aslan'ı bacağı ile karnından bıçakladı. Oğlu ile komşusunu sakinleştirmek isteyen baba Ahmet Ö. (55) ise Aslan'ın yakınları tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Atakan Aslan'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İki aileyi sakinleştiren polis ekipleri, olayında ardından eve girip saklanan Alpaslan Ö.'yü, gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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