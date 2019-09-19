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Otomobilini kamyonet gibi yüklüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

ÇORUM’da çiftçi Kadir Bekdemir'in (40), onlarca paket saman ve ot yükleyerek kullandığı otomobil, görenleri şaşırtıyor.

Otomobilini kamyonet gibi yüklüyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da çiftçi Kadir Bekdemir'in (40), onlarca paket saman ve ot yükleyerek kullandığı otomobil, görenleri şaşırtıyor. Otomobili kamyonet gibi kullanan Bekdemir, "Aracımla bu halde trafiğe çıkmıyorum sadece köyümde tarım arazimde kullanıyorum" dedi
Alaca ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi Kadir Bekdemir, tarım arazisinde otomobilini kamyonet gibi kullanıyor. Bekdemir, araziden topladığı saman balyası ve pancar otunu otomobiliyle taşıyor. Beslediği hayvanlarına götürdüğü saman ve pancar otlarını otomobilin içinde görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Otomobilin bagaj ve arka koltuğunu saman paketleri ile dolduran çiftçi bununla da yetinmeyip aracın tavanına da samanları yüklemesi ilginç görüntüler oluşturuyor. Çiftçinin saman ve ot yüklü otomobille seyretmesini ilgiyle izleyenler de bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışıyor. Otomobilini kamyonet gibi kullanan Bekdemir, "Gören hayretle bakıyor. Aracımla bu halde trafiğe çıkmıyorum sadece köyümde tarım arazimde kullanıyorum. Hayvanlarıma ot ve saman taşıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilini kamyonet gibi yüklüyorOtomobilini kamyonet gibi yüklüyorOtomobilini kamyonet gibi yüklüyor

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