HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilini satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Kendi aracına alıcı oldu...

Otomobilini satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Kendi aracına alıcı oldu...

18.08.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Gayrimenkul danışmanı Zafer Türk, otomobilini arka camına astığı ilanla satışa çıkardı. Alıcı çıkmasını beklerken, bir arkadaşından, aracının satılık ilanını bir internet sitesinde gördüğünü duydu. Otomobili için 465 bin TL fiyat verildiğini gören Türk, ilandaki numarayı alıcı gibi aradı. Karşısındaki kişinin kendisinden kopara istediğini söyleyen Türk, ilanı yayınlayan siteden ve ilanı veren kişiden şikayetçi oldu.

Otomobilini satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Kendi aracına alıcı oldu...

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini satışa çıkardı. Türk, otomobilinin arka camına astığı satılık ilanıyla alıcı çıkmasını bekledi. Bu sırada esnaf arkadaşı, bir internet sitesinde aracın satılık ilanını gördüğünü söyledi.

01

Türk, internete ilan vermediği halde aracının kimler tarafından satışa çıkarıldığını öğrenmek için harekete geçti. İlandaki numarayı arayan Türk, ikinci şoku kendisinden kapora istemesiyle yaşadı.

7e0be6411fd05a956e7f6da6bde194c5

Polise ihbarda bulunan Türk, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Türk, ilanı yayınlayan siteden ve ilanı veren kişiden şikayetçi oldu.

9c001fab1752e3ddf5d4025039ef6ac3

"İLANI GÖRÜNCE KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

Zafer Türk, "Tanımadığım biri aracımla ilgili internette satılık diye ilanı vermiş. Görünce şok geçirdim, kendimi kötü hissettim. Psikolojim bozuldu. Hemen karakola gidip, şikayetçi oldum. İnternet sitesi ve ilanı yayınlayan kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim aracım satılık ama, internette ilan vermedim. İlandaki numarayla alıcı gibi iletişime geçtim. Adam milleti dolandırmak için böyle bir sahte ilan açmış. Benim ruhsattaki ismimi bir şekilde silip, kendi ismini yazmış. Adam pişkin pişkin konuşuyor. Kendisi ile yazıştığımızda aracı görmek istediğimi söyledim. Kendisinin il dışında olduğunu, aracın yine benim ikamet ettiğim bir sokakta kapalı otoparkta olduğunu söyledi. Adam başkasının aracıyla milleti dolandırmaya çıkmış. Kimse bunlara itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandıTürkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı
Küçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadıKüçük çocuğun feci sonu! İzleyenler gözlerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sultangazi Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Beşiktaş...

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Beşiktaş...

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

İlginizi Çekebilir

Taktı ama çıkaramadı! Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Taktı ama çıkaramadı! Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.