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Bolu'da dehşet! Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu

13.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaşayan Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vurdu. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahmut Ö. ise adliyeye sevk edildi. İşte olayın detayları!

Bolu'da dehşet! Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu

Dehşete düşüren olay, dün saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. tabancayla ateş ederek eşini bacağından vurdu.

3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahmut Ö. ise adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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