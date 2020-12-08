Otomobilini tamir ederken cep telefonu kaşla göz arasında çalındı

Ataşehir’de, arıza yapan otomobilini tamir etmek için aracın altına giren adamın cep telefonunu çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere gör olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Ataşehir ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre adı açıklanmayan bir kişinin aracı bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Araç sahibi, bozulan otomobilini tamir etmek için aracın altına eğilerek tamire koyuldu. Adam bozulan aracının tamiriyle meşgul olurken, o esnada otomobile yaklaşan 3 şüpheli, aracın çevresine bakarak durum tespiti yaptı. Üç şüpheliden biri otomobilin açık olan camından elini uzatarak aracın ön koltuğundaki cep telefonunu çaldı.

Olanlardan habersiz arızalanan aracını tamire koyuldu

Sürücü olanlardan habersiz aracın tamiriyle meşgul olurken, telefonu çalan hırsızlar gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklarda kayıplara karıştı.

Bu sırada otomobilindeki arızayı gideren şahıs, aracın altından çıkarak otomobiline tekrar bindi. Otomobilde telefonunun çalındığını fark eden adam, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, adamın tamir etmek üzere otomobilinin altına girdiği sırada 3 şüphelinin araca yaklaştığı ve zanlılardan birinin camı açık olan otomobilden cep telefonunu çaldığı belirlendi.