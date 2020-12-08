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Otomobilini tamir ederken cep telefonu kaşla göz arasında çalındı

08.12.2020 18:05 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de, arıza yapan otomobilini tamir etmek için aracın altına giren adamın cep telefonunu çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.

Ataşehir’de, arıza yapan otomobilini tamir etmek için aracın altına giren adamın cep telefonunu çalan hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere gör olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Ataşehir ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Güzelbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre adı açıklanmayan bir kişinin aracı bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Araç sahibi, bozulan otomobilini tamir etmek için aracın altına eğilerek tamire koyuldu. Adam bozulan aracının tamiriyle meşgul olurken, o esnada otomobile yaklaşan 3 şüpheli, aracın çevresine bakarak durum tespiti yaptı. Üç şüpheliden biri otomobilin açık olan camından elini uzatarak aracın ön koltuğundaki cep telefonunu çaldı.

Olanlardan habersiz arızalanan aracını tamire koyuldu
Sürücü olanlardan habersiz aracın tamiriyle meşgul olurken, telefonu çalan hırsızlar gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklarda kayıplara karıştı.
Bu sırada otomobilindeki arızayı gideren şahıs, aracın altından çıkarak otomobiline tekrar bindi. Otomobilde telefonunun çalındığını fark eden adam, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, adamın tamir etmek üzere otomobilinin altına girdiği sırada 3 şüphelinin araca yaklaştığı ve zanlılardan birinin camı açık olan otomobilden cep telefonunu çaldığı belirlendi.

Görüntülere takılan faillerin biri yakalandı
Polis, kamera incelemelerinden zanlıların eşkalini tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden H.D., dün Yeniçamlıca Mahallesi’nde otomobilden çaldığı telefon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlığa konu cep telefonu sahibine teslim edilirken, zanlı polisteki sorgusunun ardından bu sabah Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan hırsızlık şüphelisi H.D.’nin, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hırsızlık anı kamerada
Arabasını tamir eden adamın otomobilin altında olmasını fırsat bilen hırsızlar, araçtaki telefonu çalma anı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, gece arabasını tamir eden adamın dalgınlığından faydalanarak araca yaklaşan 3 hırsızın, kaşla göz arasında araçtaki cep telefonunu çaldığı anlar yer alıyor.

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