Otomobilini uçuruma sürdü, kurtarılamadı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, yakınlarını arayıp, intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini 100 metrelik uçuruma süren Galip T. (68), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara'da yaşayan ve bir süre önce eşinden boşandığı ileri sürülen Galip T., saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Honaz ilçesine geldi. Honaz Kalesi'ne çıkan Galip T., yakınlarını arayıp, helallik istedikten sonra 06 DG 2890 plakalı otomobilini 100 metrelik uçuruma sürdü. Takla atarak uçuruma yuvarlanan otomobili fark eden çevre sakinleri, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarılan Galip T., kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Galip T.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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