HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilini yıkayan sürücüye silahlı saldırı

Otomobilini yıkayan sürücüye silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkayan sürücüye, 2 kişi av tüfeğiyle ateş açtı.

KARAMAN'da, akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkayan sürücüye, 2 kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırganlar bölgeden kaçarken, yaralanan sürücü de otomobiline binip, uzaklaştı. Polis, 3 kişinin de bulunması için çalışma başlattı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Karaman- Konya yolundaki akaryakıt istasyonuna meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 42 GD 134 plakalı otomobiliyle, akaryakıt istasyonu geldi. Yakıt alan sürücü ardından otomobilini yıkamaya başladı. Bu sırada akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sürücüye tüfekle ateş açtı. Sürücü yaralanıpken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Sürücü de otomobiline binip, uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede tüfekten çıkan saçmalardan bazılarının akaryakıt pompalarına isabet ettiğini belirledi. Saldırgan ve yaralının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı? Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

Bedri Gencer hakkında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

TBMM'den ortak Kudüs bildirisi!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan vergi dairesinin yolunu kapattı

Makam aracı haczedilen CHP'li Başkan bakın ne yaptı?

İstanbul'da kaza yapan sürücünün sözleri şaşırttı: Arabanın başında durun

İstanbul'da şaşırtan anlar! Kendisini değil, arabasını düşündü

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

İBB'den Gezi Parkı'nda ağaç kararı!

Edirne'de, 'Meryem ana' figürlü heykelcikler ele geçirildi

Edirne'de ele geçirildi! Yalnızca 2 tane var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.