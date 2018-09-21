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Otomobilinin çamurluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

KONYA'da otomobilin çamurluğunun arka kısmına sıkışan kediyi oto tamircisi kurtardı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otomobilinin çamurluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da otomobilin çamurluğunun arka kısmına sıkışan kediyi oto tamircisi kurtardı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu'nda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, araçtan sesler geldiğini fark edip, tamirciye gitti. Otomobil tamircisi Kudret Dikgöz, aracın çamurluğunun arka kısmından kedi sesinin geldiğini fark etti. Dikgöz'ün önce sol ön lastiği, ardından da çamurluğu sökmesi üzerine yavru kedi sıkıştığı yerden kurtuldu. Yavru kediye işyeri çalışanları tarafından yemek ve süt verildi.
Kediyi kurtarma anı, işyeri çalışanları tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilinin çamurluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldıOtomobilinin çamurluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldıOtomobilinin çamurluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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