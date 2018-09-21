HABER

Otomobilinin çamurluğuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

KONYA'da otomobilin çamurluğunun arka kısmına sıkışan kediyi oto tamircisi kurtardı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da otomobilin çamurluğunun arka kısmına sıkışan kediyi oto tamircisi kurtardı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu'nda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, araçtan sesler geldiğini fark edip, tamirciye gitti. Otomobil tamircisi Kudret Dikgöz, aracın çamurluğunun arka kısmından kedi sesinin geldiğini fark etti. Dikgöz'ün önce sol ön lastiği, ardından da çamurluğu sökmesi üzerine yavru kedi sıkıştığı yerden kurtuldu. Yavru kediye işyeri çalışanları tarafından yemek ve süt verildi.

Kediyi kurtarma anı, işyeri çalışanları tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

PARTNER'Konuşmak istemiyorum''Konuşmak istemiyorum'
Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltındaEngelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında
Arkadaşlarının yanında çakmak gazı koklayan genç öldüArkadaşlarının yanında çakmak gazı koklayan genç öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.