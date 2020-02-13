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Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza böyle seslendi: Ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilin camını kıran hırsız, gösterge ve direksiyonu sökerek çaldı. Otomobilin sahibi Oğuzhan Samet Karabulut hırsıza seslenerek, "İki tane kartvizitim vardı. Hırsız bir tanesini almış. Buradan sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka. Bizim arabadan sökmüşsün, ikinci el fiyatına ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım. " dedi.

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza böyle seslendi: Ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, evinin önüne park ettiği otomobili hırsızların hedefi oldu. Otomobilin camını kırarak içine giren kişi ya da kişiler, gösterge ve direksiyonu sökerek olay yerinden kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Oğuzhan Samet Karabulut, akşam saatlerinde otomobiliyle evine geldi. Otomobili apartmanın önüne park eden Karabulut, eve çıktı. Gece saatlerinde sokağa gelen şüpheliler park halindeki lüks otomobilin alarmını devre dışı bırakarak ön kapının camını kırdı. Otomobilin içine giren şüpheliler, önce otomobilin göstergesini ardından da direksiyonu sökerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde otomobilin camının kırıldığını gören mahalle sakinleri, Oğuzhan Samet Karabulut'a haber verdi. Otomobilinin yanına gelen Karabulut, ön kapının camının kırıldığını, gösterge ve direksiyonun çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

"ÇOK PROFESYONELMİŞ TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ GÖTÜRMÜŞ"

Oğuzhan Samet Karabulut "18.30 sıralarında aracımı park ettikten sonra eve çıktım. Uyumadan önce camdan baktığımda bir sorun yoktu. Gece saatlerinde oldu. Sabah 08.30 sıralarında mahalleli uyandırdı beni. Böyle bir şeyle karşılaştık. Gece yağmur olduğu için ses duymadım. Hayalet göstergeyi ve direksiyonu götürmüş. Ufak tefek zararlar vermiş. Çok profesyonelmiş, tereyağından kıl çeker gibi götürmüş. Buradan da kendisi beni izliyor ise gönülden tebrik ediyorum. 35-40 bin lira zararımız var. Aracın ana parçalarını almış. Ekranı götürmeye çalışmış, vakti yetmedi diye düşünüyorum. Alarm var fakat profesyonel bir hırsız olduğu için alarmı devre dışı bırakmış. Şikayette bulundum. Gerekli incelemeler yapıldı. İfade verdim. Kapının camını kırıp giriyor. Mahallede kimsenin sesi duymaması da garip." dedi.

"KARTVİZİTİMİ ALMIŞ BURADAN SESLENİYORUM ARARSAN GÖRÜŞELİM"

Karabulut "İki tane kartvizitim vardı. Hırsız bir tanesini almış. Buradan sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka. Bizim arabadan sökmüşsün, ikinci el fiyatına ucuz yollu ayarlarsan almaya razıyım. Biber gazım vardı. Onu da almış." diye konuştu.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa otomobil direksiyon Oğuzhan Samet Karabulut

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