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  4. Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi

Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

KONYA'da, Sadettin Kır'a ait park halindeki otomobilin iki lastiği çalındı. Kır, "Benim lastiğimden ne istiyorlar?

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Sadettin Kır'a ait park halindeki otomobilin iki lastiği çalındı. Kır, "Benim lastiğimden ne istiyorlar? Emekli bir adamım. Benim her şeyim bu" diye konuştu.
Olay, merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak üzerinde meydana geldi. Sadettin Kır, dün saat 21.30 sıralarında 42 AKU 91 plakalı otomobilini park edip, evine gitti. Şüpheli ya da şüpheliler, otomobilin sağ tarafındaki iki lastiği çaldıktan sonra kaçtı. Sabah otomobilin yanına gelen Kır, iki lastiğinin olmadığı görüp, şok yaşadı. Kır, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Otomobilimi park edip, evime girdim. Gece yarısı pencereden baktım, bir olumsuzluk yoktu. Sabah aracımın yanına geldiğimde, iki tekerin olmadığını gördüm. Altına takoz koyup, lastiği götürmüşler. Ben emekli bir adamım. Benim her şeyim bu. Benim arabamın lastiğinden ne istiyorlar? Binadan birileri görüp, ihbarda bulunmuş. Polis gelmeden diğer 2 lastiği çalamadan kaçmışlar."
Kır, bir arkadaşından aldığı ödünç lastikleri otomobile taktı. Polis, lastikleri çalan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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