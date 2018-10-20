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Otomobiliyle arkadaşının aracına ve bariyerlere çarptı; ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Adem Adembel yönetimindeki otomobille, önce arkadaşı önünde giden Melih Kılınç yönetimindeki otomobile sonra bariyerlere çarptı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Adem Adembel yönetimindeki otomobille, önce arkadaşı önünde giden Melih Kılınç yönetimindeki otomobile sonra bariyerlere çarptı. Kazada, sol ön tekeri yerinden fırlayan ve hurdaya dönen aracın sürücüsü Adembel ağır yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Sakıp Sabancı Bulvarı Antalyaspor Alt Geçidi'nde meydana geldi. Birlikte vakit geçiren 7 kişilik arkadaş grubu, Adem Adembel'in 07 GU 185 ve Melih Kılınç'ın 07 ANU 25 plakalı otomobilleriyle kent merkezinden Konyaaltı ilçesine gitmek için yola çıktı. Antalyaspor Alt Geçidi'ne geldikleri sırada Adembel aracıyla, sollamak istediği Kılınç'ın kullandığı otomobile sol taraftan çarptı. Adem Adembel'in direksiyon kontrolünü yitirdiği araç bariyerlere çarptı. Sol ön tekeri yerinden fırlayan araç, savrularak durdu. Kazada, sürücü Adembel ağır yaralandı. Sürücülerin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Adem Adembel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Adembel'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Kazadan yara almadan kurtulan Melih Kılınç ve yanındakiler ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

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Otomobiliyle arkadaşının aracına ve bariyerlere çarptı; ağır yaralandıOtomobiliyle arkadaşının aracına ve bariyerlere çarptı; ağır yaralandı
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