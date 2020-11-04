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Otomobiliyle bahçeye uçan sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 03:29 | Son Güncelleme

Uşak’ta otomobiliyle önce bir evin bahçe duvarına vuran sonrasında da bahçede ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak’ın Ulubey ilçesinde Omurca Köyü’nde meydana geldi.

Uşak’ta otomobiliyle önce bir evin bahçe duvarına vuran sonrasında da bahçede ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak’ın Ulubey ilçesinde Omurca Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre köy içerisinde 64 NF 799 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Etem Vural (19), nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı otomobil kontrolünü kaybetti. Kullanılmayan bir evin önce bahçe duvarına çarpan otomobil sonrasında da bahçeye girerek ters devrildi. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine Jandarma, Ambulans ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Vural’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Vural, Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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