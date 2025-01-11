HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobiliyle Bodrum'daki otelin havuzuna düştü! "En korktuğum şey, az daha başıma geliyordu"

Otomobiliyle Bodrum'daki otelin havuzuna düştü! "En korktuğum şey, az daha başıma geliyordu"

11.01.2025 18:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşayan Devrim Demir (54), iş görüşmesi için gittiği Bodrum'da otomobiliyle bir otelin havuzuna düştü. Otomobilinin kapısını açıp yüzerek kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıyan Demir, "En korktuğum şeyin boğularak ölmek olduğunu söylerdim, az daha başıma geliyordu" dedi.

Otomobiliyle Bodrum'daki otelin havuzuna düştü! "En korktuğum şey, az daha başıma geliyordu"

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. İzmir'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası, mobilya işinde çalışan Devrim Demir, iş görüşmesi için yola çıktı.

İddiaya göre; Demir, 35 BYN 240 otomobiliyle seyir halindeyken yolun çıktığı bir otelin havuzuna düştü. Demir, kendi imkanlarıyla otomobilin kapısını açıp, yüzerek kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBILIYLE-OTELIN-HAVUZUNA-DUSEN-IS-IN_511304_151371

ÇEKİCİYLE SUDAN ÇIKARILDI

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle sudan çıkarıldı. Demir ise olayın ardından polise ve belediyeye şikayetçi oldu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
OTOMOBILIYLE-OTELIN-HAVUZUNA-DUSEN-IS-IN_511305_151371

Belediye şikayet üzerine Demir'e, "Bahse konu adreste bulunan otel havuzuna bağlanan yol herhangi bir olumsuzluk olmaması adına trafiğe kapatılmıştır. Otel yetkileriyle görüşülüp havuz etrafına gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarı yapılmıştır. Bilgilerinize sunarım" yazılı mesaj gönderdi.

OTOMOBILIYLE-OTELIN-HAVUZUNA-DUSEN-IS-IN_511306_151371

"SOLA DÖNERKEN HAVUZA DÜŞTÜM"

Devrim Demir, yaşadıklarını anlatarak, "Bodrum'a bir iş için gittim. Hava çok yağışlı, etraf ise çok karanlıktı. İşimiz bittikten sonra marinaya gitmek istedim. Sağ tarafta denizi gördüm. Marinaya yaklaştığımı düşündüm. Giderken sağda solda araçlar vardı. Ayrıca hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Sokaktan ilerliyordum. Asfalt yol. Sokaktan ilerlerken çok ileride zayıf bir ışık gördüm. Kapalı bir yol olduğunu düşündüğüm için sola dönüp, çıkmak istedim. Sola dönerken havuza düştüm. Hiçbir uyarı, levha yoktu. Çok korktum, panik oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Öleceğimi düşündüm. Yolun sonuna geldiğimi sandım. İçeriye su sızmaya başlamıştı. İlk önce otomobilin kapısını açmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra aklıma camlar geldi. Camı açınca su olduğu gibi içeriye girdi ama bu sayede kapıyı açabildim. Otomobilimde de büyük hasar var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ölümle ilgili bir konu olduğunda en korktuğum şeyin boğularak ölmek olduğunu söylerdim, az daha başıma geliyordu. Allah korudu. Artık havuza da denize de zor girerim" diye konuştu. (DHA)

OTOMOBILIYLE-OTELIN-HAVUZUNA-DUSEN-IS-IN_511307_151371

OTOMOBILIYLE-OTELIN-HAVUZUNA-DUSEN-IS-IN_511311_151371Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bodrum havuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Bakan Uraloğlu 'Bir milat olacak' diyerek duyurdu

Bakan Uraloğlu 'Bir milat olacak' diyerek duyurdu

İntihar eden Savcı adayının yürek parçalayan notu!

İntihar eden Savcı adayının yürek parçalayan notu!

Meteoroloji duyurdu! Marmara'ya kar geliyor... İstanbul için de uyarı geldi

Meteoroloji duyurdu! Marmara'ya kar geliyor... İstanbul için de uyarı geldi

'1 Milyoncu' fenomen Mehmet Bucak vefat etti

'1 Milyoncu' fenomen Mehmet Bucak vefat etti

California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.