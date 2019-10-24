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Otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bursa'da haziran ayında aracıyla bir çocuğa çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Bursa'da, otomobiliyle 6 yaşındaki erkek çocuğuna çarparak ölümüne neden olan kadın sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Akgün Uluç (43) ile kazada ölen Azer Şenol'un annesi Songül ve babası İrfan Şenol ile taraf avukatları katıldı.

"Çocuğu olası kast ile öldürmek" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Uluç, olay günü bir tanıdığını ziyaret etmek için Samanlı Mahallesi'ne gittiğini söyledi.

Kazayı anlatan Uluç, "Aracımla köşeyi döndüm ve 10-20 metre gittikten sonra insanlar sandalye ile bana hücum ettiler. Daha sonra ilerleyip köşeyi dönünce eşimi aradım. Eşim, 'Eve gel polise gidelim' dedi. Eve gidip konuştuktan sonra polise gittik." dedi.

Çocuğa bilerek çarpmadığını öne süren Uluç, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında basın mensuplarına çocuğunun fotoğrafını gösteren Songül Uluç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

- Olay

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde 25 Haziran'da Hülya Akgün Uluç'un kullandığı 16 SHE 62 plakalı otomobil, 6 yaşındaki Azer Şenol'a çarpmıştı. Çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından olay yerinden kaçan Uluç, daha sonra polise teslim olmuştu. Çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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