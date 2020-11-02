HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı

Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 17:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobiliyle çarpan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.Kaza, Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobiliyle çarpan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.
Kaza, Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Devrek yol ayrımı istikametinden ilçe merkezine seyir eden Kadir Y. (24) idaresindeki 67 LL 133 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasret Turhan’a (30) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yol kenarına savrulan Turhan’ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve otomobilin sürücüsü koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri kazada ağır yaralanan Turhan’a ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yararlının başından ayrılmadı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmezken, ifadesi için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldıDuygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
1/
En Çok Okunan Haberler
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı
Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Sadece kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa Mersin'de görüldü
Kuşların kanı ile besleniyor! Vampir yarasa paniği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.