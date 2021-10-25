Otomobiliyle cipe çarpan sürücü, yakıt sızdıran aracın yanında sigara içti

Kaza, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı’nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Halil Aybek yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkan Cem İğdem (43) yönetimindeki cipe yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise takla atıp ters döndü. Cipin alev aldığı kazada yaralanan sürücülerden İğdem, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Bu sırada cipin deposundan akaryakıt sızdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yanan aracı söndürürken, yaralanan sürücüler ise ayakta tedavi edildi. Bu sırada kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Aybek’in, akaryakıt sızdıran cipin yanında sigara içmesi dikkat çekti.

İtfaiye ekiplerince uyarılan Aybek, cipin yanından uzaklaştırıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

