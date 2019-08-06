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Otomobiliyle çocuklara çarpmamak için evin duvarına vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda, yokuş aşağı inerken freni tutmayan otomobil, sürücüsünün sokakta oynayan çocuklara çarpmamak için manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak bir evin duvarına  çarptı.

Otomobiliyle çocuklara çarpmamak için evin duvarına vurdu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, yokuş aşağı inerken freni tutmayan otomobil, sürücüsünün sokakta oynayan çocuklara çarpmamak için manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Sokak sakinleri, otomobilin altında çocuk kaldığını zannederek kısa süreli panik yaşadı.
Olay, Hacıahmet Mahallesi Mezarlık Yokuşu Sokak'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, 35 N 0434 plakalı otomobille yokuş aşağı giderken, önüne sokakta oynayan çocuklar çıktı. Çocuklara çarpmamak için frene yapmak isteyen sürücü, frenin tutmaması üzerine direksiyonu sağa kırdı. Kontrolden çıkan otomobil önce sokaktaki merdivenlere sonra da bir evin giriş duvarına çarptı. Kaza sırasında bir çocuğun otomobilin altında kaldığını zanneden sokak sakinleri, kısa süreli panik yaşadı. Otomobilin altına bakan vatandaşlar, kimsenin bulunmadığını görerek rahatladı. Bu sırada otomobil sürücüsü, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yolu tıkayan otomobil ise sokak sakinleri tarafından alt sokağa kadar itildi.
Sokak sakinlerinden Ebamüslim Kabaktaş " Araç buradan iki defa geçmiş. Çocuklar varmış, çocuklara vurmamak için kırıp duvara vurmuş. Mahalleli de panikleyince çocuk var altında diye. Hep beraber koşuşturduk. Biraz panik yaşadık ama hasar var. Herhangi bir can kaybı falan yok. Belediyemizden sokağın girişine ya bir bariyer ya da çıkmaz sokak gibi bir ikaz istiyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Otomobiliyle çocuklara çarpmamak için evin duvarına vurduOtomobiliyle çocuklara çarpmamak için evin duvarına vurduOtomobiliyle çocuklara çarpmamak için evin duvarına vurdu

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