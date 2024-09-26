Otomobiliyle denize uçan mühendis öldü; kaza kamerada
İzmir'de, mühendis Doruk Yormaz’ın (40), limanda manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu. Deniz polisi tarafından araçtan çıkarılan Doruk Yormaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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