HABER

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 01:22 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak dereye düştü.

Kırıkkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayarak dereye düştü. Su alan otomobilinin içinde sıkışan sürücüyü, bir vatandaş boğulmaktan son anda kurtardı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Gümüşsoy (47) idaresindeki 06 U 0212 plakalı otomobil, kavşaktaki virajı alamayarak dereye düştü. Ters dönerek suya batan otomobilin içindeki sürücü sıkıştığı yerden kurtulmaya çalıştığı sırada otomobilin içi su almaya başladı. Araçta zor anlar yaşayan sürücünün imdadına kazayı gören bir vatandaş yetişti. Dereye inen vatandaş, sürücünün başını suyun içinden kurtararak boğulmasını önledi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin uğraşları sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarılarak merdiven ve halat yardımı ile yukarıya çekildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi görevlilerce yapılan yaralı sürücü Gümüşsoy, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada sürücüye ilk müdahaleyi yapan vatandaş, “Direkt araç aşağıya düştü. Ben de indim aşağıya. Suda sesler geliyordu. Kafasını kaldırdım. İtfaiye ekipleri geldi. Elimizden gelen neyse yaptık. Sudan ses gelirken kafasını kaldırmam yetti zaten. Yoksa adam aşağıda boğuluyordu” dedi.

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı

Otomobiliyle dereye düşen sürücü, boğulmaktan son anda kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.