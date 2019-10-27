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Otomobiliyle kamyoneti sollamak isterken takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 13:15 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, Şentürk Çavuş'un kontrolünden çıkan otomobil, ağaç ile demir korkuluklara çarptıktan sonra takla atıp, karşı şeritte ters döndü. Kazada yaralanmayan Çavuş, "Önümde kamyonet gidiyordu, sollamaya çalışıyordum" dedi.  Kaza, öğle saatlerinde, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Şentürk Çavuş'un kontrolünden çıkan otomobil, ağaç ile demir korkuluklara çarptıktan sonra takla atıp, karşı şeritte ters döndü. Kazada yaralanmayan Çavuş, "Önümde kamyonet gidiyordu, sollamaya çalışıyordum" dedi.
Kaza, öğle saatlerinde, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Şentürk Çavuş'un kullandığı 78 AT 612 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaç ile demir korkuluklara çarptı. Takla atan otomobil, karşı şeride geçip, ters döndü.
ARACIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
Kazada yara almayan sürücü Çavuş, kurtulduğu aracın cep telefonu kamerasıyla fotoğraflarını çekti. Şentürk Çavuş, "Önümde kamyonet gidiyordu, sollamaya çalışıyordum. Arkadan birisi, korna çalınca ben de bu tarafa döndüm" dedi.
Otomobil, yoldan çekiciyle kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

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