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Otomobiliyle polisten kaçarken ekip otosuna çarpıp, dereye uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

BOLU'da, otomobilinin sigortasını ve muayenesini yaptırmadığı için polisten kaçan Emin Kara, 15 kilometrelik kovalamaca sonrası önünün kesildiği polis aracına çarpıp, köprüden dereye uçtu. Kazada, 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Otomobiliyle polisten kaçarken ekip otosuna çarpıp, dereye uçtu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, otomobilinin sigortasını ve muayenesini yaptırmadığı için polisten kaçan Emin Kara, 15 kilometrelik kovalamaca sonrası önünün kesildiği polis aracına çarpıp, köprüden dereye uçtu. Kazada, 1'i polis 4 kişi yaralandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 01.30 sıralarında, TEM yolu Bolu Doğu Kavşağı'nda yol kontrolü yaptı. Ekipler, 34 UF 2593 plakalı otomobilin sürücüsü Emin Kara'yı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Kara kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, D- 100 yolunun Ankara yönüne doğru süren Kara'nın peşine düştü. Otomobil sürücüsü Kara, bir süre sonra Bolu- Gökçesu yoluna girdi. Bölgedeki ekiplere haber verilmesiyle Çatakören mevkisinde bulunan köprü, polis otosuyla kesildi. Yaklaşık 15 kilometre boyunca otomobille kaçan Kara, polis aracına çarptıktan sonra köprüden dereye uçtu. Kazada, Emin Kara ve otomobildeki oğlu U.K. ile arkadaşı Ü.E. yaralandı. Polis otosunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru da hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin acil servisine götürdü.
Emin Kara'nın, otomobilinin sigortasını ve muayenesini yaptırmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobiliyle polisten kaçarken ekip otosuna çarpıp, dereye uçtu

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