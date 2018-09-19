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Otomobiliyle seyir halindeki sürücü, silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 22:26 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan 32 yaşındaki Aydın S., yanına yaklaşan bir başka otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan 32 yaşındaki Aydın S., yanına yaklaşan bir başka otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın S. 35 KE 4619 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, başka bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda yaralanan Aydın S., otomobiliyle kaçmaya çalışırken hayvan ağılına çarptı. Saldırıyı gerçekleştiren diğer otomobil ise olay yerinde uzaklaştı.
Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Aydın S.'yi ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aydın S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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