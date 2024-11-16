HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobiliyle seyir halindeyken başından vuruldu!

Otomobiliyle seyir halindeyken başından vuruldu!

16.11.2024 08:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da seyir halinde olan otomobile, başka bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Otomobiliyle seyir halindeyken başından vuruldu!

Bursa’daki korkunç olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan C. (30) otomobili ile seyir halindeyken, başka bir araçtan üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Kenan C., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Kenan C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelerin ardından Kenan C., Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

ad42f548-4775-42cd-b0bc-271d173c923f

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

2 yıl sonra bir ilk! Peş peşe açıklamalar: "Pandora'nın kutusudur"

2 yıl sonra bir ilk! Peş peşe açıklamalar: "Pandora'nın kutusudur"

Yenidoğan bebeğine yaptığı kan dondurdu: Yasak ilişki itirafı

Yenidoğan bebeğine yaptığı kan dondurdu: Yasak ilişki itirafı

Yıldız oyuncudan çarpıcı Galatasaray itirafı!

Yıldız oyuncudan çarpıcı Galatasaray itirafı!

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.