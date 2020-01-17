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  4. Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı

Otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 04:45 | Son Güncelleme

Adana'daki saldırıda başından vurulan Suriye uyruklu kişinin kullandığı otomobil, bir iş yerine çarparak durabildi

Adana'da otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20035 sokakta 01 DRC 17 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, şüpheli ya da şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Aracın tavanından giren kurşunun başına isabet ettiği sürücü ağır yaralandı. Söz konusu kişinin kullandığı otomobil ise sokakta bulunan bir iş yerinin kepengine çarparak durabildi.

Yaralı kişi, çevredekilerce özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayı gerçekleştirenleri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
adana silahlı saldırı

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