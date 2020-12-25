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Otomobiliyle su almak için çıktı, ceza yemekten kurulamadı

25.12.2020 07:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlama saati içerisinde otomobiliyle su almak için otomobiliyle dışarı çıkan 2 şüpheli idari cezası uygulandı.

Bursa’da kısıtlama saati içerisinde otomobiliyle su almak için otomobiliyle dışarı çıkan 2 şüpheli idari cezası uygulandı. Hal ve hareketlerinden ekipler, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Basın mensuplarının sorusuna su almak için çıktık, bu seni ilgilendirmez belki size ödül verirler sanki vatan hainiyiz demesi dikkat çekti
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mevkisinde 16 AKL 122 plakalı bir otomobil durdu . R.M., ve F.G., ekiplere su almaya çıktıklarını söyledi. Hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler otomobilde bulunan iki şüpheli R.M ve F.G.,’nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. İzin belgesi soran ekipler belgelerinin olmadığını ve su almak için çıktıklarını söyledi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 372 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca su almak için çıktık, bu seni ilgilendirmez belki size ödül verirler sanki vatan hainiyiz demesi dikkat çekti. Uyuşturucu madde içinde “bir bilgimiz yok’’ dedi. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü.

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