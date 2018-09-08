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Otomobiliyle uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 20:32 | Son Güncelleme

Manisa'da "dur" ihtarına rağmen uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra kızıyla trafikten men edilen otomobilin camlarını sopayla kırdı - Olay sırasında bir trafik polisi, sopa darbesiyle yaralandı, sürücünün kızı gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "dur" ihtarına rağmen uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra kızıyla eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen otomobilin camlarını sopayla kırdı.

Alınan bilgiye göre, Halil Erdoğan Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 45 C 0829 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobili takibe alarak 2. Anafartalar Mahallesi 1517 Sokak'ta durdurdu.

Otomobilin sigorta vizesinin dolduğunu, sürücü İlyas K'nin (51) ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, aracı trafikten men etmek istedi. Araçta bulunan sürücünün kızı Pınar K. (31), otomobilin çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalıştı.

Araçtaki eşyasını yol kenarına atan Pınar K, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sopayla otomobilin camlarını kırdı. Bu sırada trafik polisi, yüzüne aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Yaralı polis hastaneye kaldırıldı, Pınar K. gözaltına alındı.

Trafikten men edilen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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