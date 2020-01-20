Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Karabük-Safranbolu bağlantı köprü mevkisinde Abdurrahman Arslan (37) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metreden kanyona uçtu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.