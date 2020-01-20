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  4. Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Karabük’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 100 metreden kanyona uçtu. Kazada sürücüyü kanyondan itfaiye, AFAD, 112 ve polis ekipleri çıkardı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Karabük-Safranbolu bağlantı köprü mevkisinde Abdurrahman Arslan (37) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metreden kanyona uçtu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler otomobilin uçtuğu kanyona güçlükle inerken, otomobilden çıkarılan yaralı Arslan, sedyeye alındı.
İtfaiye, AFAD, 112 ve polis ekipleri, yaralı sürücüyü yaklaşık 500 metre yürüyerek ambulansa taşıdı.
Uzun uğraşların ardından ambulansa konulan yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Arslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası

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