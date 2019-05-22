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Otomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan 3 şüphelinin kaçmasını sağlamak için otomobille ekiplerin üzerine süren E.H., 1'i ağır 3 polisi yaraladı.

Otomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtı

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan 3 şüphelinin kaçmasını sağlamak için otomobille ekiplerin üzerine süren E.H., 1'i ağır 3 polisi yaraladı. Olay yerinden yaya olarak kaçarken 'dur' ihtarına uymayan E.H., yaralı polislerden biri tarafından bacağından vuruldu. Yaralı olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Kadıköy'de geçen hafta boşanma aşamasında olduğu eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabancayla 15 yerinden vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç.'nin ilçede yaşayan akrabası U.Ç.'nin yanına gelerek 'Kore Mahallesi' olarak adlandırılan Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Mahalleye giden polis ekiplerini gören, şüpheli O.Ç.ile U.Ç. ve yanlarında bulunan Ö.P., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonucunda 3 şüpheli de yakalanırken, Ö.P.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERİN KAÇMASI İÇİN OTOMOBİLLE POLİSLERE ÇARPTI
Polis ekipleri, gözaltına aldığı 3 şüpheliye kelepçe takarak, ekip aracına doğru götürürken sokağa 34 GY 1721 plakalı otomobille gelen E.H., arkadaşlarının gözaltına alındığını görünce, yanlarında bulunan polislerin üzerine aracı sürerek hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis memurları H.Y., S K. ve G.A., yaralandı. Polis memurlarına otomobille çarptıktan sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başlayan E.H.'ye, 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak şüphelinin kaçmaya devam etmesi üzerine yaralı polislerden biri üzerindeki tabancasını çıkarıp, kaçan E.H.'yi bacağından vurdu. Vurulan E.H., olay yerinden yaralı olarak kaçtı.
1 POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı yaralı 3 polis memuru ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan polis memurlarından durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen H.Y., ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Diğer 2 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYOR
İstanbul'da eşi N.Ç.'yi tabanca ile bacaklarından 15 kurşunlu vurduktan sonra geldiği Çorlu'da beraberinde U.Ç. ve Ö.P. ile yakalanan O.Ç.'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. O.Ç.'nin 7 kasten yaralama, 6 silah kanununa muhalefet, 4 taksirle yaralama, 3 yağma, 1 kasten öldürmeye teşebbüs ve 2 mala zarar verme suçlarından, U.Ç'nin ise silahla tehdit ve basit yaralama suçlarından arandıkları belirlendi.
Çorlu polisi, 3 polis memurunu otomobille çarparak yaraladıktan sonra, bacağından vurulan E.H.'yi yakalamak için geniş kapsamlı operasyonlarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtıOtomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtıOtomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtıOtomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtı

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