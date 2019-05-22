Otomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtı

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan 3 şüphelinin kaçmasını sağlamak için otomobille ekiplerin üzerine süren E.H., 1'i ağır 3 polisi yaraladı. Olay yerinden yaya olarak kaçarken 'dur' ihtarına uymayan E.H., yaralı polislerden biri tarafından bacağından vuruldu. Yaralı olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Kadıköy'de geçen hafta boşanma aşamasında olduğu eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabancayla 15 yerinden vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç.'nin ilçede yaşayan akrabası U.Ç.'nin yanına gelerek 'Kore Mahallesi' olarak adlandırılan Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Mahalleye giden polis ekiplerini gören, şüpheli O.Ç.ile U.Ç. ve yanlarında bulunan Ö.P., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonucunda 3 şüpheli de yakalanırken, Ö.P.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN KAÇMASI İÇİN OTOMOBİLLE POLİSLERE ÇARPTI