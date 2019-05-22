Otomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtı (2)

ŞÜPHELİ O.Ç., İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

İstanbul'da N.Ç.'yi tabanca ile bacaklarından 15 kurşunla vurup, yaraladıktan sonra geldiği Çorlu'da yakalanan Onur .Ç., polisteki soruşturmasının ardından beraberinde bulunan U.Ç., ve Ö.P., ile birlikte adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, dosyasının İstanbul Kadıköy'de bulunması üzerine Onur Ç.'nin İstanbul polisine teslim edilmesine karar verdi. O.Ç., birlikte yakalanan U.Ç., ile Ö.P., ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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