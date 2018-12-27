Otomobille anıta asılı kaldı: Ben oraya park etmiştim

45 dakika boyunca olay yerini kontrol eden MOBESE ekibi, otomobili sıkıştığı yerden anıta zarar vermeden çıkarmayı başardı. Polis, telsizle çekici görevlilerini tebrik ederken, otomobil sürücüsünü aracın çekilmesine tepki göstererek, anıtın önüne arabasını park ettiğini iddia etti.

Araç trafiğine kapalı caddeye girdi

Ankara’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, trafiğe kapalı alana girerek merdivende asılı kaldı. Aracının çekilmesine tepki veren sürücü, “Ben oraya park etmiştim” dedi.

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, Yüksel Caddesi üzerinde seyreden 06 DG 4077 plakalı otomobil, caddenin araç trafiğine bittiği yerde sürücü Hasan Ali K.'nin tabelalara aldırmaması sonucu, hızla yaya alanına girdi.

Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırmayan şahıs, Yüksel Caddesi'nde Atatürk Bulvarı istikametinde ilerlemeye devam etti. İnsan Hakları Anıtı’nın yanına kadar gelen otomobil, buradaki merdivenlerde asılı kaldı. Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı.

Şahsın ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen vatandaşlar, adamı araçtan indirmek için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra olaya müdahale eden polis ekipleri, şahsı araçtan indirerek kontak anahtarına el koydu. Polis ekiplerinin yaptığı testte, şahsın 300 promilin üzerinde alkollü olduğu anlaşıldı.

Yaya alanına dalan aracı durdurmaya çalıştıklarını aktaran caddedeki bir seyyar kokoreççi, “Burada bir duba açık, buraya normalde polis araçları giriyor. Sarhoş birden buradan daldı. Biz ‘dur’ dedik, bir yere kadar peşinden koştuk. Az ilerideki nöbetçi polis arkadaş da ‘dur’ dedi.

Durmadı, o yine gitti, az ileride merdivenlerde kaldı. Çıkarmaya çalıştı, çabaladı ama ‘küt’ dedi kaldı. Polis arkadaşlar da çevreye zarar verir diye anahtarı elinden aldı.”