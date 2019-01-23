Otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Iraklı öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli motosikletin kasksız sürücüsü Irak uyruklu Ahmed Ajeel Abdulghani, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Ali Yılmaz'ın kullandığı 20 EY 066 plakalı otomobil, yan yoldan önüne çıkan Iraklı Ahmed Ajeel Abdulghani'nin (39) kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kasksız sürücü Abdulghani, ağır yaralandı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan Abdulghani, yaşam savaşını bugün kaybetti.
Abdulghani'nin Irak'tan 1 yıl önce Türkiye'ye geldiği, 3 çocuk babası olduğu ve berberlik yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yılmaz ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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