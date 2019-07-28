HABER

Otomobille çarpışan hafif ticari araç, site bahçesine düştü: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan hafif ticari araç, istinat duvarını aşıp 3 metre yükseklikten site bahçesine düştü.

Otomobille çarpışan hafif ticari araç, site bahçesine düştü: 5 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan hafif ticari araç, istinat duvarını aşıp 3 metre yükseklikten site bahçesine düştü. 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza anı sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
​Kaza, öğleden sonra, Bursa çevre yolunda meydana geldi. Azad Gürbüz (19) yönetimindeki 16 F 7151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Ertan Subaşı (60) yönetimindeki 16 KPA 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarını aşıp, 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazada, Azad Gürbüz ve hafif ticari araçta bulunan Yunus Çelik (15), Ömer Doğan (16), Batur Songurtekin (16) ile otomobil sürücüsü Subaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobilin sitenin bahçesine düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Otomobille çarpışan hafif ticari araç, site bahçesine düştü: 5 yaralıOtomobille çarpışan hafif ticari araç, site bahçesine düştü: 5 yaralıOtomobille çarpışan hafif ticari araç, site bahçesine düştü: 5 yaralıOtomobille çarpışan hafif ticari araç, site bahçesine düştü: 5 yaralı

2 bin 700 yıllık! Van'da bulundu2 bin 700 yıllık! Van'da bulundu
Kastamonu’da orman yangınıKastamonu’da orman yangını
Kavga ederken traktörün arkasındaki pulluğa düşüp, öldüKavga ederken traktörün arkasındaki pulluğa düşüp, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.