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Otomobille çarpışan hafriyat kamyonu restoranın bahçesine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:14 | Son Güncelleme

Ordu'daki trafik kazasında, hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, otomobille çarpıştıktan sonra bir restoranın bahçesine giren hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu üzerinde, Yüceler Mahallesi Aşağı Ortamahalle mevkisinde, Ünye'den Fatsa yönüne giden Ayhan Yıldız (68) yönetimindeki 57 K 4795 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönde giden Azmi Şenkal yönetimindeki 34 CAK 740 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, refüje çarpıp karşı şeride geçmesinin ardından yolun kenarındaki restoranın beton duvarını devirdi ve bahçedeki kulübeye çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Ayhan Yıldız, kendi çabalarıyla araçtan inerken, restorandaki müşteriler ve çalışanlar büyük korku yaşadı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldız, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hafriyat kamyonu Kaza ordu restoran

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