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Otomobille çarpışan kamyonetin şoförü kaçtı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonetin şoförü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Malkara-Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Hasan Doğan yönetimindeki 34 ZTV 10 plakalı lüks otomobil, kavşaktan çıkan ve ismi henüz öğrenilemeyen 59 HS 773 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobilin ön kısmı büyük hasar görürken, yoldan çıkan kamyonet ise su kanalına uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Doğan (47) ve Yeter Menteş (70) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Olay yerinde açıklamada bulunan otomobil sürücüsü Hasan Doğan, “Kamyonet bir anda önüme çıktı. Şoförü ise ayakta duramıyordu” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kaçan kamyonet şoförünü arıyor.

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