Otomobille çarpışan kasksız motosikletli öldü

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Hüseyin Gençtürk (40), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Zeytinliova- Dereköy yolunda meydana geldi. R.G.Ö. (23) yönetimindeki 34 EV 0514 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Gençtürk'ün kullandığı 45 SB 1310 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, başında kask olmayan Gençtürk, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü R.G.Ö. ise gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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