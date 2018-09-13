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Otomobille çarpışan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 21:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 72 yaşındaki İsmail Akgün yaşamını yitirdi.

Otomobille çarpışan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 72 yaşındaki İsmail Akgün yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Zafer Mahallesi, Tekstil Mevkii'nde meydana geldi. Birgi'den Ödemiş yönüne giden 32 yaşındaki Mustafa Karakulak'ın kullandığı 35 D 5287 plakalı otomobil, Tekstli Mevkii'ne geldiğinde, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıkan İsmail Akgün yönetimindeki 35 ZVF 94 plakalı motosikletle çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü Akgün yolun karşı tarafına savrularak ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akgün, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akgün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Soruşturma başlatan polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Karakulak'ı gözaltına aldı. Akgün'ün motosikletinin arkasındaki heybe içindeki kaskının da kaza sırasında kırıldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobille çarpışan kasksız motosikletli yaşamını yitirdiOtomobille çarpışan kasksız motosikletli yaşamını yitirdiOtomobille çarpışan kasksız motosikletli yaşamını yitirdiOtomobille çarpışan kasksız motosikletli yaşamını yitirdi

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