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Otomobille çarpışan minibüs devrildi; 1 yaralı

24.11.2020 19:58 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şerit değiştirdiği iddia edilen minibüs aynı istikamette seyir eden otomobille çarpışarak devrildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şerit değiştirdiği iddia edilen minibüs aynı istikamette seyir eden otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Devrek yol ayrımı köprülü kavşak üstünde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı istikametine seyir eden Sinan T. idaresindeki 06 ZJ 652 plakalı Ford Focus marka otomobil, İhsan E. idaresindeki 74 AN 538 plakalı BMC marka minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs devrilirken sürücüsü ile olay yerinde uzaklaştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Serhat T. yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık görevlileri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Sinan T., minibüsün aniden şerit değiştirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ve minibüs sürücüsünün yaya olarak kaçtığını iddia etti. Bir süre sonra kaza yerine gelen minibüs sürücüsü kazayı görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Kaza yapan otomobil ile minibüs çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı.
Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaza yerinden kaçtığı ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin TL ceza yazıldığı öğrenildi.

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