Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, motosikletten fırlayarak yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamdullah B. (60) idaresindeki 41 GJ 324 plakalı motosiklet ile Niyazi A. yönetimindeki 34 UZB 51 plakalı otomobil, 19 Mayıs Caddesi ile 23 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden savrularak yere düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü gören vatandaşlar, yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamdullah B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anının saniye saniye kaydedilen görüntülerde, motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü fırlayarak, yere düşüyor. Vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koşuyor.

