HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü

26.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, motosikletten fırlayarak yaralandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, motosikletten fırlayarak yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamdullah B. (60) idaresindeki 41 GJ 324 plakalı motosiklet ile Niyazi A. yönetimindeki 34 UZB 51 plakalı otomobil, 19 Mayıs Caddesi ile 23 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden savrularak yere düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü gören vatandaşlar, yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamdullah B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anının saniye saniye kaydedilen görüntülerde, motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü fırlayarak, yere düşüyor. Vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koşuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Beşiktaş'taki 3 turisti bıçaklamıştı! Yakalanma anı ortaya çıktıBeşiktaş'taki 3 turisti bıçaklamıştı! Yakalanma anı ortaya çıktı
Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?
1/

En Çok Okunan Haberler

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Yoldan geçenleri gizlice görüntüleyince karakolluk oldu

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Bedelli askerlik ücreti 2021... Dövizle askerlik ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücretleri açıklandı!

Beşiktaş'taki 3 turisti bıçaklamıştı! Yakalanma anı ortaya çıktı

Beşiktaş'taki 3 turisti bıçaklamıştı! Yakalanma anı ortaya çıktı

Türkiye'nin en sıcak şehrinde kayak sezonu başladı

Fotoğraflar bugün çekildi! Burası Türkiye'nin en sıcak şehri

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme! Kritik kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme!

İçişleri Bakanlığı: Eren-4 ve Eren-5 operasyonları başlatıldı

4 binin üzerinde personel katılıyor

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.