Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Mustafa ULUSOY/LAÇİN (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Laçin ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Özoğlu'nun sağ bacağı koptu.
Kaza, Çorum-Osmancık karayolunun 26'ncı kilometresindeki Kırkdilim mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Özoğlu yönetimindeki 64 SH 674 plakalı motosiklet, virajı alamayıp karşı şeride geçerek karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki 06 GE 6295 plakalı otomobille çarpıştı. Sürüklenen motosiklet, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Özoğlu'nun sağ bacağı koptu. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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