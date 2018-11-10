HABER

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Laçin ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Özoğlu'nun sağ bacağı koptu.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Mustafa ULUSOY/LAÇİN (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Laçin ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Özoğlu'nun sağ bacağı koptu.
Kaza, Çorum-Osmancık karayolunun 26'ncı kilometresindeki Kırkdilim mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Özoğlu yönetimindeki 64 SH 674 plakalı motosiklet, virajı alamayıp karşı şeride geçerek karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki 06 GE 6295 plakalı otomobille çarpıştı. Sürüklenen motosiklet, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Özoğlu'nun sağ bacağı koptu. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptuOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptuOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Alacaklı olduğu kişinin iş yerini ateşe vermeye kalkıştıAlacaklı olduğu kişinin iş yerini ateşe vermeye kalkıştı
İzmir'de terör operasyonu: 5 gözaltıİzmir'de terör operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.