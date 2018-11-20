Otomobille çarpışan motosiklet yandı; sürücüsü ağır yaralı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir otomobilin çarparak devrildiği motosiklet alev alev yandı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Teker (19) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesin'de meydana geldi. Mehmet Teker, kullandığı plakasız motosikletiyle iddiayagöre, ters yöne girmek isteyince karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 PR 4102 plakalı otomobil ile çarpıştı. Mehmet Teker, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola fırladı. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise alev aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Teker'i hastaneye kaldırırken, motosikletteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak tamamen yanan motosiklet demir yığınına döndü. Mehmet Teker'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



