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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Çağlar Çınar (23), ağır yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Çağlar Çınar (23), ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı İmam Hatip Kavşağı'nda meydana geldi. Kasksız sürücü Çağlar Çınar yönetimindeki 09 R 2302 plakalı motosiklet ile Ali Kavaklı yönetimindeki 34 SF 5098 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Motosikletin otomobilin sol ön tekerlek kısmına çarptığı kazada, Çınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü Çağlar Çınar'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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