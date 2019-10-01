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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:19 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde seyreden M.B.T. (17) idaresindeki 34 BRZ 715 plakalı motosiklet, Kurtuluş Caddesi'nden kavşağa giriş yapan E.B. idaresindeki 10 PP 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 122 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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